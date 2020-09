Caso Suarez | Codacons | Chiediamo la retrocessione della Juve

ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - daju29ro : RT @glmdj: Caso #Suarez. Sospese le indagini dopo le reiterate fughe di notizie. #Cantone ci ha pensato 3 gg. La vergogna di questa giustiz… - MassimoBenesse1 : @MaxNerozzi @RobertoRenga @Collimasoni @Vivo_e_vegeto @mike_fusco Una cosa appare chiara. Il Corriere della Sera, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ..."Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l'esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, è necessario che la Figc sanzioni duramente ...