Bergamo in versione Monopoly: ecco l’ultima idea per la rinascita della città (Di venerdì 25 settembre 2020) La provincia di Bergamo è stata una delle zone più martoriate dalla pandemia di Covid-19. Le immagini tristemente note dei camion che trasportavano fuori città i corpi dei defunti hanno fatto il giro del mondo a marzo. Oggi, 25 settembre 2020, il Comune di Bergamo ha comunicato dalla sua pagina Facebook la creazione di un’edizione speciale di Monopoly dedicata proprio alla città lombarda. Parte dei ricavi della vendita del celebre gioco da tavolo verranno donate al Fondo di Mutuo Soccorso, istituito ad aprile dal comune per sostenere i più fragili, colpiti maggiormente dalla pandemia. Il Monopoly – Edizione Bergamo sarà disponibile a partire dal 25 ottobre. Vittime Covid Bergamo, parlano i parenti: “Non ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 settembre 2020) La provincia diè stata una delle zone più martoriate dalla pandemia di Covid-19. Le immagini tristemente note dei camion che trasportavano fuori città i corpi dei defunti hanno fatto il giro del mondo a marzo. Oggi, 25 settembre 2020, il Comune diha comunicato dalla sua pagina Facebook la creazione di un’edizione speciale didedicata proprio alla città lombarda. Parte dei ricavivendita del celebre gioco da tavolo verranno donate al Fondo di Mutuo Soccorso, istituito ad aprile dal comune per sostenere i più fragili, colpiti maggiormente dalla pandemia. Il– Edizionesarà disponibile a partire dal 25 ottobre. Vittime Covid, parlano i parenti: “Non ...

