AAA Qui non affitta più nessuno

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il calo del turismo straniero, il crollo dei consumi interni, lo smart working e le lezioni online stanno mettendo in ginocchio il mercato delle locazioni di appartamenti, uffici e negozi. Per ora i proprietari cercano di non abbassare troppo i prezzi, ma solo a Milano si stima che sul mercato ci siano il 290 per cento di stanze vuote in più rispetto a un anno fa.Ci sono proprietari di case che per attirare clienti sono disposti anche a offrire uno o due mesi di affitto gratis. In alcuni casi invece interviene addirittura il tribunale che costringe il proprietario ad abbassare il canone. Sono due situazioni estreme del mercato delle locazioni, terremotato dal Covid, ma quello che fino a marzo era un business con incassi certi e in aumento esponenziale, si è trasformato in una zavorra. I proprietari sono sprofondati improvvisamente in un incubo: appartamenti prima contesi a ...