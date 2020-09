Zlatan Ibrahimovic positivo al Covid (Di giovedì 24 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è positivo al Covid-19, lo rende noto il Corriere delle Sera. La scoperta è frutto dei tamponi a cui sono stati sottoposti tutti i giocatori del Milan a seguito della positività riscontrata mercoledì in un altro giocatore rossonero: Duarte. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020)al-19, lo rende noto il Corriere delle Sera. La scoperta è frutto dei tamponi a cui sono stati sottoposti tutti i giocatori del Milan a seguito della positività riscontrata mercoledì in un altro giocatore rossonero: Duarte.

