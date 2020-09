Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBREORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA PROTEZIONE CIVILE HA PUBBLICATO LA NUOVA ALLERTA METEO DALLE PRIME ORE DI QUESTA NOTTE E PER TUTTO DOMANI 25 SETTEMBRE ALLERTA METEO DI COLORE GIALLA PER IL VITERBESE E IL REATINO E DI COLORE ARANCIONE PER LE PROVINCIE DI, FROSINONE E LATINA CON PRECIPITAZIONI ABBONDANTI. PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MAREGGIATE LUNGO LE COSTE E VENTI FORTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI. PASSIAMO AL TRAFFICO VEICOLARE, CHE STA RIENTRANDO SU TUTTE LE STRADE DELLARESTANO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA ED ACILIA VERSO OSTIA PER I CANTIERI ...