Versamento contanti e accertamenti bancari: le novità (Di giovedì 24 settembre 2020) L’accertamento bancario a carico degli imprenditori e sulla documentazione necessaria a giustificare i versamenti in contanti effettuati sul conto corrente sono legittimi. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15538/2020. La sentenza Il caso preso in esame dai giudici della Corte riguardava un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un esercente l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti di monopolio e da bar per via di versamenti in contante per 500mila euro non giustificati riscontrati dopo l’attivazione delle indagini bancarie. L’imprenditore aveva impugnato l’atto impositivo e i giudici di prima istanza gli avevano dato ragione, ritenendo valida la giustificazione avanzata dal contribuente che dimostrava come ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) L’accertamentoo a carico degli imprenditori e sulla documentazione necessaria a giustificare i versamenti ineffettuati sul conto corrente sono legittimi. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15538/2020. La sentenza Il caso preso in esame dai giudici della Corte riguardava un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un esercente l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti di monopolio e da bar per via di versamenti in contante per 500mila euro non giustificati riscontrati dopo l’attivazione delle indaginie. L’imprenditore aveva impugnato l’atto impositivo e i giudici di prima istanza gli avevano dato ragione, ritenendo valida la giustificazione avanzata dal contribuente che dimostrava come ...

MasterblogBo : #pmi.#masterblog Accertamento bancario su versamento contanti - raindog2054 : RT @Raincat54: @UniCredit_IT Bancomat in tilt, ieri alle 17 a vs sede Teramo. Numero verde mi rimanda a filiale, che stamattina non rispond… - Raincat54 : RT @Raincat54: @UniCredit_IT Bancomat in tilt, ieri alle 17 a vs sede Teramo. Numero verde mi rimanda a filiale, che stamattina non rispond… - Raincat54 : @UniCredit_IT Bancomat in tilt, ieri alle 17 a vs sede Teramo. Numero verde mi rimanda a filiale, che stamattina no… -

Ultime Notizie dalla rete : Versamento contanti Accertamento bancario su versamento contanti PMI.it Crac delle coop: altri 59 indagati

Per la sola bancarotta del Consorzio Assicoop, è stata ricostruita una distrazione di 6 milioni e mezzo di euro, attraverso prelievi in contanti, pagamenti di fatture emesse per operazioni inesistenti ...

Casinò, dissesto e fallimento

Il 16 febbraio 2016 Roberto Salmoiraghi (foto)e Alfio Balsamo, all’epoca consiglieri di minoranza di Campione d’Italia, depositarono un esposto alla Procura di Como, denunciando il mancato versamento ...

Per la sola bancarotta del Consorzio Assicoop, è stata ricostruita una distrazione di 6 milioni e mezzo di euro, attraverso prelievi in contanti, pagamenti di fatture emesse per operazioni inesistenti ...Il 16 febbraio 2016 Roberto Salmoiraghi (foto)e Alfio Balsamo, all’epoca consiglieri di minoranza di Campione d’Italia, depositarono un esposto alla Procura di Como, denunciando il mancato versamento ...