Valerio Scanu a Storie Italiane ammette: “Mi hanno minacciato” (Di giovedì 24 settembre 2020) Valerio Scanu, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha ammesso di aver ricevuto delle pesanti minacce. Valerio Scanu, dopo un breve periodo di assenza, è tornato sul piccolo schermo degli italiani. Intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di aver vissuto un periodo non … L'articolo Valerio Scanu a Storie Italiane ammette: “Mi hanno minacciato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 settembre 2020), ospite di Eleonora Daniele a, ha ammesso di aver ricevuto delle pesanti minacce., dopo un breve periodo di assenza, è tornato sul piccolo schermo degli italiani. Intervistato da Eleonora Daniele a, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di aver vissuto un periodo non … L'articolo: “Miminacciato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Valerio_Scanu : Un grande in bocca al lupo alla super famiglia di #ballandoconlestelle per il debutto di questa sera... Vi abbracc… - milly_carlucci : Grazie ?? @Valerio_Scanu ?? - CheDonnait : La confessione di #ValerioScanu a #StorieItaliane - LetiziaLebe : RT @anomis_anomis70: @storie_italiane @Valerio_Scanu @eleonoradaniele @RaiUno @RaiPlay Prontissima,seguo le vostre interessanti storie in a… - LetiziaLebe : RT @Angela21278748: @storie_italiane @Valerio_Scanu @eleonoradaniele @RaiUno @RaiPlay Ovviamente sintonizzata sin dalle 10,00 ma ammetto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Scanu Storie Italiane, Valerio Scanu choc: “Minacciato dai fans di un collega” Lanostratv Lory Del Santo, rivelazione a Storie Italiane: “Quando l’ho conosciuto…”

Tra gli ospiti di Eleonora Daniele c’erano Valerio Scanu, che sosteneva appunto il carattere troppo esplicito di alcuni testi indirizzati ai ragazzi, e Lory Del Santo, che invece prendeva le difese ...

Storie Italiane, Valerio Scanu choc: “Minacciato dai fans di un collega”

Nella seconda parte della puntata di Storie Italiane di oggi, quella dedicata al talk sui temi di attualità, Eleonora Daniele ha interrogato i suoi ospiti su un argomento rispetto al quale i giovani e ...

Tra gli ospiti di Eleonora Daniele c’erano Valerio Scanu, che sosteneva appunto il carattere troppo esplicito di alcuni testi indirizzati ai ragazzi, e Lory Del Santo, che invece prendeva le difese ...Nella seconda parte della puntata di Storie Italiane di oggi, quella dedicata al talk sui temi di attualità, Eleonora Daniele ha interrogato i suoi ospiti su un argomento rispetto al quale i giovani e ...