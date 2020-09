Taranto | disabile trovato morto in casa | non ucciso Autopsia

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’non fa emergere elementi riconducibili ad un assassinio. Secondo il resoconto del tgnorba in merito all’esame medico legale va dunque prendendo una strada diversa da quella dell’omicidio l’indagine dei carabinieri per la morte, a, di un63enne. Resta in carcere il badante 39enne ma per evasione dai domiciliari. L'articoloin, non proviene da Noi Notizie..