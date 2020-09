Sequestro per un milione a società dei “Castelli Romani” (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni mobili ed immobili, denaro e quote di capitale di una società di Lariano operante nel settore della compravendita di autoveicoli, per un importo di oltre 1 milione di euro. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di smascherare un sodalizio che, ricorrendo al classico copione delle frodi “carosello”, aveva costituito, in tutta Italia, circa 40 imprese “cartiere”, rappresentate formalmente da “teste di legno”, prive di qualsiasi operatività e struttura aziendale e interposte solo formalmente nella compravendita delle auto dall'estero allo scopo di assumersi l'integrale debito di IVA, che, poi, però, non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni mobili ed immobili, denaro e quote di capitale di una società di Lariano operante nel settore della compravendita di autoveicoli, per un importo di oltre 1di euro. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di smascherare un sodalizio che, ricorrendo al classico copione delle frodi “carosello”, aveva costituito, in tutta Italia, circa 40 imprese “cartiere”, rappresentate formalmente da “teste di legno”, prive di qualsiasi operatività e struttura aziendale e interposte solo formalmente nella compravendita delle auto dall'estero allo scopo di assumersi l'integrale debito di IVA, che, poi, però, non ...

ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni mobili ed immobili, denaro e quote di capitale di una società di Lariano operante nel settore della compravendita di autoveicoli, ...