Renato Zero le suona ad Achille Lauro | “Io cantavo la periferia | non ero un clown”

Roma, 24 set – Achille Lauro l'erede di Renato Zero? Molti intravedono non poche somiglianze tra i due ma il "cantattore" romano, che il prossimo 30 settembre compirà 70 anni, non è propriamente d'accordo. "Achille Lauro riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. cantavo la periferia, non ero un clown". Così, il Re dei Sorcini ha rifiutato l'accostamento con il rapper e durante la presentazione di Zerosettanta, trilogia di album di inediti pensata ad hoc proprio per i suoi 70 anni, ha spiegato nel dettaglio perché non ritiene possibile un parallelismo. "Con le piume e le pailettes non giocavo certo a fare il clown della situazione, ma ...

