Raffaele Fitto contro Matteo Salvini: "Ingeneroso puntare il dito contro di me" (Di giovedì 24 settembre 2020) “Caro Salvini, da tre giorni in ogni dichiarazione parli di me. Mi verrebbe da dire ’meglio mai che tardi. Mi sembra quantomeno Ingeneroso puntare il dito sulla mia persona, invece di fare un’analisi seria ed approfondita di quanto accaduto”. Comincia così il lungo post su facebook pubblicato da Raffaele Fitto, candidato del centrodestra sconFitto alla presidenza della Regione Puglia, a Matteo Salvini, leader della Lega.Parla di “ingiusto fuoco di fila di dichiarazioni da parte tua e dei tuoi” e gli pone una serie di domande chiedendogli come sarebbe andata a finire “se il leader della Lega avesse citato il mio nome almeno una volta durante tutta la campagna elettorale”, “se i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) “Caro, da tre giorni in ogni dichiarazione parli di me. Mi verrebbe da dire ’meglio mai che tardi. Mi sembra quantomenoilsulla mia persona, invece di fare un’analisi seria ed approfondita di quanto accaduto”. Comincia così il lungo post su facebook pubblicato da, candidato del centrodestra sconalla presidenza della Regione Puglia, a, leader della Lega.Parla di “ingiusto fuoco di fila di dichiarazioni da parte tua e dei tuoi” e gli pone una serie di domande chiedendogli come sarebbe andata a finire “se il leader della Lega avesse citato il mio nome almeno una volta durante tutta la campagna elettorale”, “se i ...

