Paure e mutamenti | l’emergenza giapponese

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 25 settembre 2020) Più di metà anno è passato ormai, con differenze da nazione a nazione, dall’inizio del lockdown o dalla dichiarazione di stato di emergenza mondiale, sei mesi che sembrano una vita intera. Lee il costante flusso di notizie in continuo mutamento, rende molto difficile scorgere una via d’uscita o solo immaginare un futuro diverso dal presente in cui tutto il pianeta è immerso come in un’apnea. A fine agosto è uscito in Giappone un film a episodi che riflette … Continua L'articolo, l’emergenzaproviene da il manifesto.