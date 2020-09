Orto sul balcone: perfetto anti-stress anche d'autunno (Di giovedì 24 settembre 2020) Complice la noia e la reclusione del lockdown, moltissime persone hanno scoperto, o riscoperto, la soddisfazione d i coltivare un piccolo Orto . Una gioia riservata non solo ai fortunati possessori di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) Complice la noia e la reclusione del lockdown, moltissime persone hanno scoperto, o riscoperto, la soddisfazione d i coltivare un piccolo. Una gioia riservata non solo ai fortunati possessori di ...

Sabato 26 e domenica 27 settembre a Pennabilli si svolgerà la manifestazione Gli antichi frutti d’Italia s’incontrano a Pennabilli: mercato degli antichi frutti, mostre tematiche, incontri culturali e ...

Scoprire l'arte degli orti in vaso

Inoltre, saranno date idee e consigli per realizzare un piccolo orto o aiuola. Il programma completo degli appuntamenti prevede: il 29 settembre l’incontro sul tema ‘Coltiviamo l'orto familiare.

