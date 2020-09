Monza, che colpo! (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato, Kevin Prince Boateng al Monza: ritrova Berlusconi, Galliani e un ruolo da protagonista in una squadra chiamata a tornare in A. Il Monza infiamma il calciomercato chiudendo il colpo Boateng, con l’ex Viola ed ex Milan che ritrova Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Calciomercato, Boateng al Monza Tra mercoledì e giovedì Adriano Galliani ha chiuso la trattativa con la Fiorentina per il trasferimento in biancorosso di Kevin Prince Boateng, che nell’ultima stagione in Viola e poi in prestito al Besiktas ha collezionato quattro gol in 26 presenze. Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato, Kevin Prince Boateng al: ritrova Berlusconi, Galliani e un ruolo da protagonista in una squadra chiamata a tornare in A. Ilinfiamma il calciomercato chiudendo il colpo Boateng, con l’ex Viola ed ex Milan che ritrova Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Calciomercato, Boateng alTra mercoledì e giovedì Adriano Galliani ha chiuso la trattativa con la Fiorentina per il trasferimento in biancorosso di Kevin Prince Boateng, che nell’ultima stagione in Viola e poi in prestito al Besiktas ha collezionato quattro gol in 26 presenze.

Colpo Boateng per Galliani, che regala al Monza una sorpresa unica. Ecco la possibile data delle visite mediche del ghanese Il nuovo colpo che Adriano Galliani aveva promesso a Silvio Berlusconi e ai ...

Colpo Boateng per Galliani, che regala al Monza una sorpresa unica. Ecco la possibile data delle visite mediche del ghanese Il nuovo colpo che Adriano Galliani aveva promesso a Silvio Berlusconi e ai ...