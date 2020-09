Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani temporali “diffusi e intensi” da Nord a Sud (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di domani, venerdì 25 settembre. domani al Nord al mattino molte nubi compatte su Nord-ovest e regioni alpine centrorientali, con rovesci o temporali diffusi e intensi, cielo poco nuvoloso o velato altrove; dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta a partire dalle regioni occidentali, in serata ancora addensamenti compatti sul Triveneto, accompagnati da rovesci o temporali diffusi.Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi e intensi, in graduale attenuazione dalla serata; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro.Sud e ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Aeronauticacomunica lesull’Italia per la giornata di, venerdì 25 settembre.alal mattino molte nubi compatte su-ovest e regioni alpine centrorientali, con rovesci odiffusi e intensi, cielo poco nuvoloso o velato altrove; dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta a partire dalle regioni occidentali, in serata ancora addensamenti compatti sul Triveneto, accompagnati da rovesci odiffusi.Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci odiffusi e intensi, in graduale attenuazione dalla serata; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro.Sud e ...

TwLetteratura : RT @paolocosta: Previsioni meteo per il 23 ottobre a Pisa: sereno variabile, tendente al diluvio. Il tempo ideale per leggere. Se ne parla… - betwyll : RT @paolocosta: Previsioni meteo per il 23 ottobre a Pisa: sereno variabile, tendente al diluvio. Il tempo ideale per leggere. Se ne parla… - fordeborah5 : RT @meteoredit: #24settembre Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla svolta #meteo delle prossime ore! Torna la #neve sulle Alpi. Ecco i dettag… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per sabato, 26 settembre -… - StePic62 : RT @LucaLombroso: Meteo, neve precoce sulle Alpi: ecco quando, quanta e dove -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Allerta meteo Emilia Romagna, grandine, vento e temporali. Previsioni il Resto del Carlino Tracollo delle TEMPERATURE: si piomberà quasi in inverno

Sembra assurdo parlare di freddo, in quelle che sono condizioni climatiche che al momento somigliano ancora all’estate in molte parti dell’Italia. Eppure stiamo per vivere un ribaltone meteo che confe ...

Allerta meteo arancione, in arrivo temporali, vento e mareggiate

La Protezione civile regionale avverte di una perturbazione che interesserà il Friuli Venezia Giulia dalla serata di giovedì 24 a venerdì 25 settembre TRIESTE Una nuova allerta meteo è stata diffusa o ...

Sembra assurdo parlare di freddo, in quelle che sono condizioni climatiche che al momento somigliano ancora all’estate in molte parti dell’Italia. Eppure stiamo per vivere un ribaltone meteo che confe ...La Protezione civile regionale avverte di una perturbazione che interesserà il Friuli Venezia Giulia dalla serata di giovedì 24 a venerdì 25 settembre TRIESTE Una nuova allerta meteo è stata diffusa o ...