Krause annuncia un colpo | “Riuscite a indovinare per quale giocatore sto firmando?”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 settembre 2020) Manca pochissimo al primodel Parma firmato Kyle. Il nuovo proprietario del club hato un acquisto su Twitter: “La mia prima firma come presidente. Riuscite apersto firmando? Forza Parma”. My first signing as President. Can you guess what player we signed?#ForzaParma pic.twitter.com/O9R5TnxYT3 — Kyle J.(@Kyle J) September 24, 2020 Foto: TwitterL'articoloun: “Riuscite apersto firmando?” proviene da Alfredo Pedullà.