In casa nascondevano droga per oltre un milione, arrestati due pusher (Di giovedì 24 settembre 2020) Sgominata rete di spaccio in Lombardia: arrestati due pusher a Monza e Milano, in casa avevano oltre 1 milione di euro hashish. droga nascosta dietro l’armadio, a fare da guardia due cani Amstaff. Maxi sequestro e due arresti al nord Italia. Le forze dell’ordine sono infatti riusciti a sgominare un traffico di stupefacenti dal valore … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Sgominata rete di spaccio in Lombardia:duea Monza e Milano, inavevanodi euro hashish.nascosta dietro l’armadio, a fare da guardia due cani Amstaff. Maxi sequestro e due arresti al nord Italia. Le forze dell’ordine sono infatti riusciti a sgominare un traffico di stupefacenti dal valore … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

blogsicilia : Nascondevano in casa un arsenale, tre ultraottantenni denunciati a Mezzojuso - - RagazzadeiLeoni : RT @aly223: Da piccola sognavo spesso che degli uomini vestiti tutti di nero entrassero in casa mia ed in tutte le case del vicinato per po… - infoitinterno : Nascondevano eroina in auto e cocaina in casa: coppia di spacciatori in manette - aly223 : Da piccola sognavo spesso che degli uomini vestiti tutti di nero entrassero in casa mia ed in tutte le case del vic… -

Ultime Notizie dalla rete : casa nascondevano In casa nascondevano droga per oltre un milione, arrestati due pusher MeteoWeek In casa nascondevano droga per oltre un milione, arrestati due pusher

Sgominata rete di spaccio in Lombardia: arrestati due pusher a Monza e Milano, in casa avevano oltre 1 milione di euro hashish. Droga nascosta dietro l’armadio, a fare da guardia due cani Amstaff. Max ...

Volley, Lorenzo Bernardi nuovo allenatore di Piacenza. Riecco la generazione di fenomeni

Le due sconfitte in coppa Italia (con conseguente eliminazione) che hanno causato la rottura tra Gardini e la società emiliana evidentemente nascondevano motivazioni più remote. Ma ormai è già passato ...

Sgominata rete di spaccio in Lombardia: arrestati due pusher a Monza e Milano, in casa avevano oltre 1 milione di euro hashish. Droga nascosta dietro l’armadio, a fare da guardia due cani Amstaff. Max ...Le due sconfitte in coppa Italia (con conseguente eliminazione) che hanno causato la rottura tra Gardini e la società emiliana evidentemente nascondevano motivazioni più remote. Ma ormai è già passato ...