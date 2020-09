Il Milan vede le streghe, ma è playoff: Bodo/Glimt sconfitto 3-2, ora il Rio Ave (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Milan vede le streghe fino all’ultimo contro il Bodo/Glimt, ma riesce ugualmente a passare indenne questo terzo turno preliminare: 3-2 il punteggio finale a San Siro dove, a causa dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic, ci è voluta una super prestazione di Calhanoglu per vincere la partita ed evitare una clamorosa eliminazione. Il fantasista turco segna una doppietta e fornisce l’assist di tacco per la prima rete ufficiale di Colombo, stasera schierato al centro dell’attacco al posto dello svedese. Subito in salita la partita per i rossoneri, che passano incredibilmente in svantaggio al 16′ a causa della rete di Junker: il centravanti anticipa Gabbia e spedisce il pallone in rete. Arriva subito tuttavia la risposta da parte del leader tecnico, ossia ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Illefino all’ultimo contro il, ma riesce ugualmente a passare indenne questo terzo turno preliminare: 3-2 il punteggio finale a San Siro dove, a causa dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic, ci è voluta una super prestazione di Calhanoglu per vincere la partita ed evitare una clamorosa eliminazione. Il fantasista turco segna una doppietta e fornisce l’assist di tacco per la prima rete ufficiale di Colombo, stasera schierato al centro dell’attacco al posto dello sse. Subito in salita la partita per i rossoneri, che passano incredibilmente in svantaggio al 16′ a causa della rete di Junker: il centravanti anticipa Gabbia e spedisce il pallone in rete. Arriva subito tuttavia la risposta da parte del leader tecnico, ossia ...

