Il caso di Agata Scuto sbarca anche a Mattino 5: che fine ha fatto la ragazza? (Di giovedì 24 settembre 2020) La storia di Agata Scuto, una ragazza disabile scomparsa otto anni fa da Acireale, sta destando molto interesse nell'opinione pubblica da quando Chi l'ha visto è tornato sul caso; la redazione del programma di Rai 3 ha ricevuto delle inquietanti rivelazioni da fonti anonime. Si parla di Agata e della possibilità che non sia mai andata via di casa. Che fine avrebbe quindi fatto? Se ne parla anche nella puntata di oggi di Mattino 5. Federica Panicucci nel suo spazio oggi, torna sulla cronaca e sulla vicenda di Agata che, a detta di queste fonti anonime, sarebbe stata uccisa in casa o segregata per anni in cantina in modo che sua madre, potesse prendere la pensione. Accuse che la mamma di ...

sciuto_agata : @lele39585976 Buongiornoooooooo???destinazione????? ?? x caso vieniin Sicilia? ?? - andyrox73 : RT @maria71170: #chilhavisto In ogni caso,vorrei sottolineare,che i familiari di Agata NON avrebbero mai potuto usufruire dell'assegno di i… - maria71170 : #chilhavisto In ogni caso,vorrei sottolineare,che i familiari di Agata NON avrebbero mai potuto usufruire dell'asse… - il_berbero : È proprio il caso di dire agata e la tempesta #chilhavisto - 50kasteriski : Per risolvere questo caso ci vuole Agata Christie #chilhavisto -