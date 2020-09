Il 'Boss delle torte' in ospedale: 'Ferito in un incidente in casa'. Ecco cos'è accaduto (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Boss delle torte in ospedale per un incidente in casa. Buddy Valastro , la star televisiva diventato famoso per i programmi dedicati al suo lavoro di pasticciere, è rimasto coinvolto in un ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilinper unin. Buddy Valastro , la star televisiva diventato famoso per i programmi dedicati al suo lavoro di pasticciere,; rimasto coinvolto in un ...

fattoquotidiano : PROCESSIONI DI MAFIA Solo negli ultimi anni ci sono state decine di episodi. Parliamo delle processioni religiose… - CiaoKarol : Buddy Valastro, il Boss delle torte, è in ospedale ?????? ECCO COSA È ACCADUTO AL FAMOSO PASTICCERE - CiaoKarol : Buddy Valastro, il Boss delle torte, è in ospedale. Ecco cosa è successo: Il Boss delle torte è in ospedale: incide… - FQMagazineit : Buddy Valastro, il “Boss delle Torte” ricoverato in ospedale: “Coinvolto in un terribile incidente” - clikservernet : Buddy Valastro, il “Boss delle Torte” ricoverato in ospedale: “Coinvolto in un terribile incidente” -