Hong Kong | arrestato l’attivista Joshua Wong

(Di giovedì 24 settembre 2020) Con l’accusa di assembramento illegale, il noto volto dell’opposizione di, è statodalle autorità. Lo ha reso noto il suo avvocato. L’arresto è avvenuto verso le ore 13 ed è legato – si legge sul suo profilo Twitter – a un’assemblea non autorizzata svoltasi il 5 ottobre del 2019. Secondo le autoritàavrebbe violato anche la legge anti-maschera. Quest’ultima era stata emanata dal governo centrale dell’isola per rendere sempre riconoscibili i volti dei manifestanti. September 24, 2020 Nelle ultime settimane diversi attivisti pro-democrazia, tra cui Nathan Law, poi rilasciato, il miliardario Jimmy Lai e Agnes Chow, erano stati arrestati. Il giro di vite è ...

