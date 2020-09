(Di giovedì 24 settembre 2020) Ius Culturae, Mes, decreto sicurezza e, forse, patrimoniale. All’indomani del voto e nel pieno della crisi del M5S, Nicolalaagenda di, senza nessuna remora nel far capire che ora si sente il nuovo “padrone” dell’esecutivo. Si compie così il pieno tradimento del votoitaliani alle politiche, che bocciarono quel Pd che ora impone il suo programma al Paese.chiarisce chi comanda ora nelCerto,assume toni rassicuranti e paludati sostenendo che, dopo l’election day, “quello che sta accadendo è la riscoperta di un clima positivo tra le forze alleate al”. “È da un anno che lo chiedo, ora vedo in Iv, ...

SecolodItalia1 : Governo, pronta l’agenda degli orrori targata Pd: Zingaretti detta la nuova linea a Conte - QSanit : Interrogazione/4. Screening #epatiteC: “Per il 30 settembre pronta bozza decreto di riparto” #Sanità - BasicLifeSupp : Interrogazione/4. Screening epatite C: “Per il 30 settembre pronta bozza decreto di riparto” - DottVicidomini : @info_messina @grotondi @berlusconi @forza_italia Forza col nuovo governo e nuova classe dirigente da ottobre io pronta - ClitoRider : RT @boni_castellane: Quando cadranno da soli al Senato su una votazione secondaria, Conte andrà al Quirinale dicendo che è pronta una nuova… -

