Enel X ora sogna un futuro nel fintech

Enel punta anche al mercato del fintech e dell'open banking. Enel X, la parte dedicata ai progetti innovativi e più tecnologici del colosso energetico, tramite la sua divisione Enel X Financial Services ha stretto una partnership strategica con la piattaforma svedese Tink, tra le aziende più importanti in Europa per quanto riguarda servizi di digital banking che consentono a banche, compagnie fintech e startup di fornire servizi finanziari basati sui dati. In questo modo le due società collaboreranno per lo sviluppo di nuovi servizi nel settore dei pagamenti digitali e della gestione delle finanze personali. Questo accordo rientra in un quadro più ampio messo in campo da Enel X per entrare nel mondo dei servizi bancari ...

Enel punta anche al mercato del fintech e dell'open banking. Enel X, la parte dedicata ai progetti innovativi e più tecnologici del colosso energetico, tramite la sua divisione Enel X Financial Servic ...

