Dieta buddista per dimagrire | perdi 4 kg | ma è rigidissima

Leggi su chedonna

(Di giovedì 24 settembre 2020) Se fare sacrifici a tavola non vi spaventa. Laè quella giusta per voi: riso, verdure e tisane, ma non esagerate Se per voiè una missione, allora lapuò essere la vostra meta ideale. Un regime alimentare disintossicante, ipocalorico ma anche molto rigido, come è la vita dei monaci … L'articoloper4 kg, ma èè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it