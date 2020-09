Criptovalute | Bruxelles fissa paletti | da autorizzazione a requisiti di capitale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – In un contesto economico quanto mai incerto e pieno di incognite, in scia alla crisi provocata dalla pandemia che in Europa vive la sua fase più critica, arriva la prima proposta della Commissione europea per regolamentare le monete digitali – come Libra, la cripto-valuta ideata da Facebook – con il doppio obiettivo di proteggere gli investitori e preservare la stabilità finanziaria. Il regolamento messo a punto dalla Commissione UE “fornirà chiarezza legale e certezza per chi emette e fornisce crypto-asset”, scrive. L’intento è di regolamentare, non di vietare, ha specificato il Vicepresidente dell’esecutivo comunitario Valdis Dombrovskis Le nuove regole obbligheranno gli operatori ad ottenere autorizzazioni dalle autorità di uno Stato membro per poter fornire i propri ...