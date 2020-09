Covid 19: nuova stretta a Parigi e Marsiglia. In Israele lockdown rafforzato (Di giovedì 24 settembre 2020) nuova stretta in Francia su Parigi e altre 10 città. La regione di Madrid invoca l'esercito per gestire le zone rosse in cui quasi un milione di spagnoli sono costretti all'isolamento Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 settembre 2020)in Francia sue altre 10 città. La regione di Madrid invoca l'esercito per gestire le zone rosse in cui quasi un milione di spagnoli sono costretti all'isolamento

"La nuova Europa nel mondo post Covid" al festival di Geopolitica di Catania la Repubblica Quanti casi di COVID-19 ci sono in un'area? Lo dice Google Maps

L’aggiornamento arriva tra pochi giorni. Tra i Livelli che nell’app dettagliano i territori coperti da Google Maps sarà possibile vedere, anche con una codifica a colori, il numero di casi di COVID-19 ...

Scuola, riaperture a singhiozzo: da La Spezia a Catanzaro classi ancora chiuse

È cominciato ufficialmente anche in Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania l’anno scolastico dopo che le Regioni hanno deciso di posticipare l’apertura prevista inizialmente per il 14 settem ...

