Coronavirus | Israele in lockdown | aperti solo supermercati e farmacie | stop voli in partenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Chiusi i servizi non essenziali, bloccate le manifestazioni al di là di un chilometro dalla propria abitazione e in non più di 20 persone., primo Paese al mondo a entrare di nuovo in, dà il via come previsto a misure più stringenti che entreranno in vigore da venerdì 25 settembre all’11 ottobre, data di fine delle feste ebraiche. A creare scontro tra i ministri del Gabinetto di governo per la lotta alla spinosa questione della chiusura dei luoghi di culto e sulla restrizioni delle manifestazioni. Le sinagoghe saranno in funzioneper le cerimonie di Kippur (28 settembre). Interventi anche per il settore aereo. Lo stesso Commissario Ronni Gamzu, secondo i media, ha caldeggiato interventi più leggeri di quelli poi decisi ...