Congedo Covid 2020 | come si ottiene | giorni e come funziona

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ilha avuto, in questi mesi, un’evoluzione mirata alla maggior tutela possibile nei confronti dei cittadini aventi diritto a tale agevolazione. Infatti, il decreto Cura Italia dello scorso marzo aveva previsto 15distraordinario pagato al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi per potersi occupare dei figli, nel lasso di tempo di sospensione delle attività a scuola. In seguito, il decreto Rilancio ha raddoppiato tale periodo, portandolo a 30, con proroga fino al 31 agosto. La conversione del decreto Rilancio ha però introdotto un’altra rilevante novità: infatti, ilpuò ora essere sfruttato non soltanto su base ...

C'è il rischio che i fondi (50 milioni) stanziati dal governo per pagare il congedo straordinario ai genitori con figli piccoli in quarantena per contatti avuti a scuola siano sufficienti a coprire ...L’importante, precisa la normativa, è che sia soltanto uno dei genitori a richiederlo nel caso in cui entrambi lavorino: se uno di loro è già in smart working o è disoccupato, il congedo non può ...