Caso Gregoretti, Salvini prepara lo sbarco in Sicilia (Di giovedì 24 settembre 2020) La Lega prepara lo sbarco al Sud. L'occasione, però, non sarà elettorale bensì processuale. Sabato 3 ottobre a Catania, in occasione della prima udienza di Matteo Salvini davanti al Gup per la vicenda della nave Gregoretti, parlamentari ed eurodeputati del partito sono stati convocati senza defezioni. Oltre duecento leghisti, da giovedì sera a sabato mattina per una due giorni di convegni e seminari che si svolgerà al porto senza avvicinarsi al tribunale: una dimostrazione di unità, solidarietà con il capo e forza politica, con l'ordine di tenere bassi i toni. Nel frattempo, oggi il leader leghista ha depositato la memoria difensiva: 55 pagine che chiedono il non luogo a procedere rispetto all'accusa di sequestro di persona aggravato – dei 135 ...

