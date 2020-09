Beautiful anticipazioni | Flo Ko | Liam finalmente reagisce

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 settembre 2020)è sconvolto dalle parole di Douglas ma come si può capire se quello che dice un bambino così piccolo è vero? Flo potrebbe rivelare tutti i dettagli di questa storia, lo farà? E così mentre Hope parte sconvolta per il suo viaggio di nozze,resta a Los Angeles. E’ necessario capire quello che sta succedendo e lui vuole farlo a tutti i costi… Ma vediamo lediper la puntata di domani 25 settembre 2020. Che cosa succederà in questo nuovo appuntamento? Lo scopriremo alle 13,40 come sempre su Canale 5! Ecco le ultime news e le: LA TRAMA DI DOMANI 25 SETTEMBRE 2020 Brooke, Donna e Katie sono molto preoccupate per quello che ...