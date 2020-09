Anche Candreva saluta l’Inter: “Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra” (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo l’addio di Godin, tempo di saluti Anche per Antonio Candreva, promesso sposo della Sampdoria. Questo il post di congedo all’Inter dell’esterno su Instagram: “Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni, ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo”. Visualizza questo post su Instagram Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo l’addio di Godin, tempo di salutiper Antonio, promesso sposo della Sampdoria. Questo il post di congedo all’Inter dell’esterno su Instagram: “Orgoglioso dicon lanerazzurra. Grazie ai tifosi perl’affetto ed il sostegno di questi anni, ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo”. Visualizza questo post su Instagram Orgoglioso dicon lanerazzurra. Grazie ai tifosi perl’affetto ed il sostegno di questi anni…ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino ...

