Allegri alla Roma, dubbi dei Friedkin su Fonseca: l'ex Juve in arrivo? (Di giovedì 24 settembre 2020) Allegri alla Roma – Il momento in casa Roma è complicato. La sconfitta a tavolino contro il Verona causata da un incredibile errore sulla lista consegnata alla Lega e il calciomercato che stenta a decollare, gettano un po' di ombre sulla stagione giallorossa. La nuova proprietà americana, insediatasi al termine della scorsa stagione, non ha avuto tempo e modo di organizzare il mercato a dovere e l'assenza di un ds esperto ha creato un po' di confusione anche sulla linea di mercato da adottare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la nuova proprietà del club non sarebbe convinta di voler proseguire con Paulo Fonseca. L'ambiente intorno al portoghese non sembra più buono come qualche mese fa e la famiglia ...

