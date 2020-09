Agente Chabot | «Allo Spezia per giocare di più»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’di Julianha parlato del trasferimento del difensore tedesco dalla SampdoriaErsin Akan,di Julian, ha parlato ai microfoni di The Italian Football del trasferimento del difensore tedesco dalla Sampdoria. «È un giocatore dell’Under21 della Germania, ha bisogno dicon continuità per crescere e migliorare. E il prestitoglielo permetterà. C’erano tante squadre interessate al prestito di Julian: in Olanda, in Ligue 1, in Bundesliga. Ma abbiamo deciso di restare in Serie A. Vuoldi più e continuare ad imparare dal calcio italiano. Inoltre pensiamo che ...