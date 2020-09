Tumore dell’esofago | ridotta la mortalità anche nella malattia avanzata e metastatica

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’immunoterapia in combinazione con la chemioterapia è efficace nel trattamento in prima linea dei pazienti condell’esofago e della giunzione gastroesofagea. Lo dimostrano i dati, presentati per la prima volta al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) che si è svolto recentemente, relativi allo studio di Fase 3 KEYNOTE-590 che ha valutato pembrolizumab, terapia anti PD-1 di MSD, in combinazione con chemioterapia a base di platino (cisplatino più 5-fluorouracil 5-FU) per il trattamento di prima linea dei pazienti conlocalmente avanzato o metastatico dell’esofago e della giunzione gastroesofagea (GEJ). Nello studio, pembrolizumab in combinazione con la chemioterapia ha migliorato in modo significativo la sopravvivenza globale (OS), riducendo il rischio di morte del 27% ...