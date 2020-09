"Truffa" Suarez, la difesa juventina: viaggio e test non organizzati dal club (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l'inchiesta penale si profila quella della giustizia sportiva, ma il club bianconero resta tranquillo. Leggi su 90min (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l'inchiesta penale si profila quella della giustizia sportiva, ma ilbianconero resta tranquillo.

Corriere : ?? ULTIM'ORA - La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa - ZZiliani : Quindi la Juve dice di non far parlare Suarez all'uscita (manco il Rettore Magnifico fosse Nedved) altrimenti si sc… - Sport_Mediaset : +++Breaking news +++ #Suarez , cittadinanza con truffa: GDF nell'ateneo di #Perugia - Triplete12 : RT @Agenzia_Ansa: Per #Suarez esame 'farsa', procura #Figc apre inchiesta. La cittadinanza italiana del calciatore uruguaiano promesso alla… - E__Io__Pago : RT @maurizaccone: Quindi, ricapitolando: - la Juventus voleva acquistare #Suarez - la Juventus aveva la necessità che diventasse cittadino… -