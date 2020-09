Truffa aggravata ai danni di commercianti alimentari, due arresti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Due uomini utilizzavano la vecchia partita iva di una ditta di Giammichele (Catania) per mettere a segno una serie di truffe ai danni di grossisti di prodotti alimentari Catania ancora nel centro del mirino. Era solo di tre giorni fa la notizia di 13 persone arrestate dalla polizia in città nell’ambito di due operazioni contro … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020) Due uomini utilizzavano la vecchia partita iva di una ditta di Giammichele (Catania) per mettere a segno una serie di truffe aidi grossisti di prodottiCatania ancora nel centro del mirino. Era solo di tre giorni fa la notizia di 13 persone arrestate dalla polizia in città nell’ambito di due operazioni contro … L'articolo proviene da YesLife.it.

AlfonsoTax2 : @CommentoLa @East_10 Ma non capisci nemmeno che sono due cose diverse? Penalizzazione max di 6 punti e prescrizione… - GastoneSabba : RT @autocostruttore: Cimitero degli orrori a Monreale: tombe svuotate, 27 indagati. I reati contestati a vario titolo sono falso materiale… - EsercitoBastoni : RT @autocostruttore: Cimitero degli orrori a Monreale: tombe svuotate, 27 indagati. I reati contestati a vario titolo sono falso materiale… - autocostruttore : Cimitero degli orrori a Monreale: tombe svuotate, 27 indagati. I reati contestati a vario titolo sono falso materi… - videostar_tv : Catania: due medici sospesi e 8 farmacisti indagati per truffa aggravata in concorso. Indagine partita da Adrano… -