Tommaso Zorzi, la frase choc infiamma i social: "Diamole fuoco" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tommaso Zorzi scatena le reazioni sul web, in seguito ad una frase pronunciata nei confronti di una concorrente del GF Vip. Impazza la polemica Fonte foto: FacebookLa nuova e quinta edizione del Grande Fratello Vip ha preso avvio da una settimana e lo show condotto da Alfonso Signorini è più scoppiettante che mai. Un turbinio di emozioni e scandali sta caratterizzando il reality dopo neanche dieci giorni dall'inizio. Uno dei concorrenti che sta spiccando per la sua personalità – oltre che per le sue attuali precarie condizioni di salute – è senz'altro Tommaso Zorzi. La web star è stato protagonista di una accesa lite con Franceska Pepe, che ha diviso il web, scatenando anche la reazione di Signorini. Ora una ...

