Teatro Verdi di Pordenone 2020, 19 proposte tra prosa e musica (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tra spettacoli ed eventi programmati ad hoc e il recupero di proposte che non sono potute andare in scena nei mesi del lockdown, pur non avendo mai interrotto in questi mesi la sua attività, il Teatro Verdi di Pordenone apre ora ufficialmente il cartellone settembre – dicembre 2020, che offre al pubblico un palinsesto di ben 19 proposte tra prosa e musica, con prime, esclusive e progetti originali sempre a firma della consulente artistica Natalia Di Iorio per la prosa e di Maurizio Baglini per la musica. Proprio dai lunghi mesi di inattività per tanti artisti imposti dalla pandemia, nasce lo spettacolo ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tra spettacoli ed eventi programmati ad hoc e il recupero diche non sono potute andare in scena nei mesi del lockdown, pur non avendo mai interrotto in questi mesi la sua attività, ildiapre ora ufficialmente il cartellone settembre – dicembre, che offre al pubblico un palinsesto di ben 19tra, con prime, esclusive e progetti originali sempre a firma della consulente artistica Natalia Di Iorio per lae di Maurizio Baglini per la. Proprio dai lunghi mesi di inattività per tanti artisti imposti dalla pandemia, nasce lo spettacolo ...

SanSeveroNews : Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino comunicano una variazione riguardante uno d… - princigallomich : SAN SEVERO – SABATO 26 SETTEMBRE LO SPETTACOLO “GIUSEPPE TUCCI TRIO IN CONCERTO” SI TERRA’ NEL FOYER DEL TEATRO VER… - ACuboC : Un Ballo in Maschera. #Verdi @Teatro_Real #ópera #Madrid - SanremoAncheNoi : RT @BKTPGroup: #Teatro Verdi Terni: «Ecco come sarà» - umbriaON Teatro Verdi Terni: «Ecco come sarà» umbriaON - BKTPGroup : #Teatro Verdi Terni: «Ecco come sarà» - umbriaON Teatro Verdi Terni: «Ecco come sarà» umbriaON… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Verdi Firenze, Teatro Verdi: via, con Daniele Rustioni sul podio dell’ORT, agli Intermezzi, 20 concerti Firenze Post “Gli attrezzi di Rodari”: il teatro integrato alle Terme di Caracalla

ROMA - “Gli attrezzi di Rodari” arrivano in teatro, con la Compagnia del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli. Prodotto da Teatro di Roma-Teatro Nazionale, lo spettacolo diretto da Roberto G ...

Da Lady Gaga a De Gregori, un concerto benefico per sostenere la Lilt a Castelsangiovanni

In scena sabato 26 settembre alle ore 21 al teatro Verdi di Castel San Giovanni, un concerto acustico in memoria di Daniele Tosca, per sostenere la ricerca contro il cancro. La Lilt Lega Italiana Lott ...

ROMA - “Gli attrezzi di Rodari” arrivano in teatro, con la Compagnia del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli. Prodotto da Teatro di Roma-Teatro Nazionale, lo spettacolo diretto da Roberto G ...In scena sabato 26 settembre alle ore 21 al teatro Verdi di Castel San Giovanni, un concerto acustico in memoria di Daniele Tosca, per sostenere la ricerca contro il cancro. La Lilt Lega Italiana Lott ...