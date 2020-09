Sky: il Napoli vuole Vecino, si tratta con l’Inter (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il rinforzo a centrocampo auspicato per il Napoli potrebbe essere Matias Vecino. Stando a quanto riporta Sky Sport, il club starebbe trattando con l’Inter per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. La richiesta dell’Inter è di 18 milioni, il Napoli ne ha offerti 12 e le due società ne stanno discutendo in queste ore. Vecino è infortunato e rientrerà a dicembre. L'articolo Sky: il Napoli vuole Vecino, si tratta con l’Inter ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il rinforzo a centrocampo auspicato per ilpotrebbe essere Matias. Stando a quanto riporta Sky Sport, il club starebbendo con l’Inter per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. La richiesta dell’Inter è di 18 milioni, ilne ha offerti 12 e le due società ne stanno discutendo in queste ore.è infortunato e rientrerà a dicembre. L'articolo Sky: il, sicon l’Inter ilsta.

ZZiliani : Visto che vanno di moda, spero che Piccinini abbia inserito, nel suo contratto col Club di Caressa a Sky, un bonus… - SkyTG24 : Coronavirus, in Campania 156 positivi nelle ultime 24 ore. Diretta - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Il Napoli su Vecino: trattativa in corso con l'Inter, il calciatore disponibile a trasferirsi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Il Napoli su Vecino: trattativa in corso con l'Inter, il calciatore disponibile a trasferirsi -