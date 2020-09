“Scusa se l’ho fatto”. UeD, Nicola Vivarelli crolla. Poi il gesto clamoroso per Gemma (Di mercoledì 23 settembre 2020) La puntata del 23 settembre di ‘Uomini e Donne’ è stata caratterizzata da un momento particolare, giunto probabilmente un po’ a sorpresa. Dopo i durissimi confronti e scontri tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, è avvenuto il classico colpo di scena. Protagonista assoluto Sirius, che ha voluto fare un passo importante verso la dama torinese. Ha deciso dunque di tornare in studio e di chiedere pubblicamente scusa alla donna per quanto avvenuto nel corso di questi mesi. Si è parlato anche della frequentazione di lei con Paolo, infatti quest’ultimo ha dichiarato ancora una volta che non ha nessuna voglia di prenderla in giro e che le sue intenzioni sono serie. Ha il desiderio di conoscerla più a fondo. Maria De Filippi ha inoltre aggiunto un particolare molto interessante, infatti tra i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) La puntata del 23 settembre di ‘Uomini e Donne’ è stata caratterizzata da un momento particolare, giunto probabilmente un po’ a sorpresa. Dopo i durissimi confronti e scontri traGalgani e, è avvenuto il classico colpo di scena. Protagonista assoluto Sirius, che ha voluto fare un passo importante verso la dama torinese. Ha deciso dunque di tornare in studio e di chiedere pubblicamente scusa alla donna per quanto avvenuto nel corso di questi mesi. Si è parlato anche della frequentazione di lei con Paolo, infatti quest’ultimo ha dichiarato ancora una volta che non ha nessuna voglia di prenderla in giro e che le sue intenzioni sono serie. Ha il desiderio di conoscerla più a fondo. Maria De Filippi ha inoltre aggiunto un particolare molto interessante, infatti tra i ...

