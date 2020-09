Salvini sul caso Suarez | «E’ uno squallore incredibile»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Matteo, leader della Lega, ha parlato deldurante la sua ospitata nel programma Mattino 5 Matteo, leader della Lega, ha parlato delnel corso della sua ospitata nel programma Mattino 5. Ecco le sue dichiarazioni:– «Ilè unoche non merita di inquinare l’immagine dei nostri atenei, che sono i migliori al mondo. Se qualcuno ha sbagliato deve pagare, deve essere licenziato in tronco. Se guadagni 10 milioni all’anno perché sei un calciatore, non hai il diritto di passare avanti e truccare l’esame» COINVOLGIMENTO JUVENTUS – «Da milanista mi avvalgo della facoltà di ...