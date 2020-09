Protezione Civile: allerta gialla da prime ora domani per 24 ore (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse, a estensione dell’allertamento emesso ieri, con indicazione che dalle prime ore di domani, giovedi’ 24 settembre 2020, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a localmente moderati.” “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticita’ e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita’ idrogeologica e criticita’ idrogeologica per temporali su Bacini ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse, a estensione dell’mento emesso ieri, con indicazione che dalleore di, giovedi’ 24 settembre 2020, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a localmente moderati.” “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticita’ e pertanto inoltrato un bollettino conper criticita’ idrogeologica e criticita’ idrogeologica per temporali su Bacini ...

