Palermo | centrocampo giovane ma d’esperienza | da Martin a Palazzi | la carriera dei rosa è internazionale

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 23 settembre 2020) "Da reparto da costruire ex novo a settore con oltre quattrocento partite d'esperienza fra serie B e C sulle gambe e un'età media da poco meno di 26 anni".Apre così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i riflettori in casa. D'altra parte, l'inaspettato forfait di Alessandroelli, costretto, almeno per il momento, a chiudere la suaagonistica da calciatore a seguito dell’esito di ulteriori esami approfonditi a cui si è sottoposto dopo la mancata idoneità sportiva per tornare in campo ricevuta lo scorso agosto, ha improvvisamente indebolito ilnero, che si è trovato orfano di una delle sue pedine migliori. A Petralia Sottana, il 24 agosto, l'unico disponibile, era Malaury; ma ...