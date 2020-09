Paglia non pervenuto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sorpassi di spesa: è arrivato l'esito dei due audit. Nessuna rilevanza penale, ma il Municipale non torna in carica Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sorpassi di spesa: è arrivato l'esito dei due audit. Nessuna rilevanza penale, ma il Municipale non torna in carica

Ultime Notizie dalla rete : Paglia non Il PPD bellinzonese chiede a Paglia di fare un passo indietro Corriere del Ticino Paglia non pervenuto

BELLINZONA - Christian Paglia era il grande assente, oggi, alla conferenza stampa indetta dal Municipio di Bellinzona per presentare i risultati dei due audit sulla spinosa questione dei sorpassi di s ...

Il Ppd chiede le dimissioni di Paglia

Alla luce di quanto emerso, la locale sezione del Ppd - che giudica "incresciosa" la situazione - chiede la destituzione del municipale Christian Paglia. Ricordiamo che tra i provvedimenti l'Esecutivo ...

BELLINZONA - Christian Paglia era il grande assente, oggi, alla conferenza stampa indetta dal Municipio di Bellinzona per presentare i risultati dei due audit sulla spinosa questione dei sorpassi di s ...