Ora puri e casti? È solo una finta Nella Capitale si paga come prima

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Per chi vive a Roma da anni è stato un po'vedere scoprire l'acqua calda: la procura dellaha trovato le prove dell'esistenza di un racket delle bancarelle a Roma, a capo del quale c'era la famiglia Tredicine. Non si è parlato di altro in questi anni, e tutti ricordiamo quanto accadeva puntualmente a piazza Navona dalla vigilia di Natale alla Befana. Polemiche politiche, svolte epocali, inchieste giornalistiche sulla gestione delle bancarelle e soprattutto le forche caudine da cui tutti dovevano passare: i Tredicine. Ogni sindaco, ogni presidente del primo municipio, ogni politico qualcosa ha detto su quella famiglia promettendo: “quest'anno si cambia”. Ma le bancarelle lì tornavano di riffa o di raffa, ed erano sempre quelle dei Tredicine. Da ieri due fratelli della famiglia sono stati ...