Napoli | commemorazione del 77mo anniversario della morte di Salvo D’Acquisto

(Di mercoledì 23 settembre 2020): si è tenuta stamattina ladel Vice Brigadiere dei CarabinieriD’Acquisto (ucciso dai nazisti il 23 settembre 1943 per salvare 22 persone innocenti). Il 23 settembre 1943 il vicebrigadiereD’Acquisto, insignitomedaglia d’oro al valor militare alla memoria, sacrificò la sua vita per salvare quella di 22 persone …

fattidinapoli : Napoli: Commemorazione del 77° anniversario della morte del Vice Brigadiere dei Carabinieri... - - CarloAsnaghi : RT @Napolitanteam: Napoli: Commemorazione del 77° anniversario della morte del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto - https://t… - anccarsoliaq1 : RT @Napolitanteam: Napoli: Commemorazione del 77° anniversario della morte del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto - https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli commemorazione

La Repubblica

Alla commemorazione hanno preso parte anche i vertici delle forze ... Non è un giorno solo di retorica ma è un giorno in cui Napoli rinnova il suo schieramento autentico, contro le mafie”. Mattarella: ...“Mai come di questi tempi abbiamo bisogno di sapere che in questa città e nel nostro Paese ci fu un giovane di 26 anni che 35 anni fa, rischiando la vita e guadagnando poco e forse isolato anche nel s ...