Luis Suarez e l'esame farsa, indagata per corruzione anche la rettrice dell'Università. Che disse: "Deve essere su quel binario" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono due per ora gli indagati che condividono l'accusa di corruzione nell'indagine sull'esame "farsa" di italiano al giocatore del Barcellona, Luis Suarez. Oltre a Simone Olivieri, direttore generale dell'Università per Stranieri di Perugia, c'è la rettrice Giuliana Grego Bolli, come scrive l'AdnKronos, per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'ipotesi di reato è contenuta nell'avviso di garanzia che le è stato inviato. Alla professoressa vengono contestati anche la rivelazione di segreti d'ufficio e falsità ideologica. È la Grego Bolli protagonista di una intercettazione con l'esaminatore del giocatore, Lorenzo Rocca, che ...

