Lex Parlamento e Lex Regioni aperti a tutti La trasparenza è partecipazione

(Di mercoledì 23 settembre 2020) In questi mesi abbiamo lavorato molto per migliorare due funzioni di Rousseau che tanti iscritti amano: Lexe Lex. Grazie a queste due aree, infatti, ogni anno migliaia di cittadini possono contribuire con le proprie competenze all’attività legislativa dei portavoce inserendo osservazioni e proponendo miglioramenti alle proposte di legge presentate dagli eletti. Sono più di mille le proposte di legge presentate in questi anni. Alcune di queste, come quella sul Reddito di Cittadinanza, hanno dato vita a esperienze diuniche nella storia parlamentare perché hanno consentito per la prima volta a migliaia di cittadini di poter scrivere a quattro mani quella che, con il MoVimento 5 Stelle al Governo, è diventata una legge dello Stato. Nonostante le difficoltà che ...