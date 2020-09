Le assurdità di Boris Johnson | ' Gli inglesi amano la democrazia | ecco perché i contagi sono alti'

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Un discorso assurdo quello di Borsial Parlamento inglese, che fa cadere il gelo e fa il giro del mondo specie in Italia, che in qualche modo è coinvolta. Infatti, lo speaker della Camera dei ...

Ultime Notizie dalla rete : assurdità Boris

Merate Online

Un discorso assurdo quello di Borsi Johnson al Parlamento inglese, che fa cadere il gelo e fa il giro del mondo specie in Italia, che in qualche modo è coinvolta. Infatti, lo speaker della Camera dei ..."Penso a tutte le mie azioni e mi chiedo qual è la cosa migliore per l'ambiente. Ho una paura tremenda di rovinare il nostro pianeta", afferma la diciassettenne Jeanne per descrivere il terrore in cui ...