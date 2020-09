La retromarcia di Fauci | «Abbiamo sbagliato a considerare gli asintomatici non contagiosi»

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Se da una parte c’è il suo Presidente che rilascia affermazioni smentite dai dati quotidiani, dall’altra c’è Anthonyche torna sui propri passi parlando del pericolotà da parte delle persone infettate dal Coronavirus, ma asintomatiche. Gli ultimi dati, sottovalutati all’inizio dall’amministrazione americana, mostrano come anche le persone senza sintomi siano in grado di infettare i sani. Per questo motivo, dopo mesi, il capo della task force della Casa Bianca per l’emergenza Covid-19 è tornato sui propri passi. LEGGI ANCHE > «Il Covid colpisce solo gli anziani, non i giovani», dice Trump VIDEO «. Quello che non sapevamo all’inizio era che circa il 40-45% dei casi è asintomatico ...

Ultime Notizie dalla rete : retromarcia Fauci

Giornalettismo.com

